Ogie, Regine walang urungan sa exercise

Ang bongga ng mag-asawang Ogie at Regine (Velasquez) Alcasid, ha!

Sa kuwentuhan kasi namin ni Ogie ay nasabi niya na three times a week silang nagwo-walking ng kanyang misis sa kanilang village na tinitirhan sa Quezon City.

Actually, nagte-training at swimming din sila para masiguradong physically fit silang mag-asawa.

Noong Tuesday nga ay tuwang-tuwa ang followers ng mag-asawa dahil nagbo-vocalization sila habang nagwo-walking sa kanilang village.

“Oo nga, Jun, may mga nagsabi sa akin na natuwa raw sila. Pero kami naman ni Reg, naaaliw rin sa ginagawa namin. Hindi kami nakakaramdam ng pagod kasi nga kung ano-ano ang ginagawa namin kapag nagwo-walking katulad nga nung pagbo-vocalization. Hehehe,” tsika ni Ogie.

Maaga nga raw silang gumigising ni Regine para makapag-walking, physical training, at kung minsan naman ay swimming na good for the health.

“So before mag-ready ako for ‘It’s Showtime’ at siya naman ‘yung ‘Magandang Buhay’, nagwo-walking na kami. Mas energized pa kami bago pumunta ng work,” tsika pa ng singer-songwriter.

Pero noong Tuesday raw ang last time na magkasama silang nag-walking, exercise dahil busy na ang misis niya sa rehearsals ng ‘Regine Rocks’ concert nito na magaganap on Saturday sa MOA Arena.

Almost sold out na nga ang MOA Arena concert ni Regine at may meet & greet naman siya ng 2:00pm on November 27 sa Samsung Performing Arts Theater.

So bongga! (Jun Lalin)