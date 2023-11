Nat Consejo, King Gurtiza, Generals itiniklop NCAA Season 99 sa panalo

Mga laro Biyernes: (FilOil EcoOil Centre)

BAGO mag-empake sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) Season 99 men’s basketball tournament ay nanilat muna sina Nat Cosejo, King Gurtiza at buong Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals nang biguin ang College of Saint Benilde (CSB) Blazers, 77-69, Miyerkoles sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan.

Pakay ng Blazers na makaiwas sa playoff para sa no. 4 spot, didiretso na sila sa Final Four kung tatalunin nila ang wala nang pag-asang makapasok sa semifinals na Generals.

Pero binigo sila ng Taft-based squad EAC na may 9-9 karta at nasa pangpito sa team standings.

Nakakapit naman ang Blazers sa pang-apat na may 11-7 card, posibleng magkaroon ng playoff sa no. 4 kung mananalo ang huling laro ng no. 5 Jose Rizal University (10-7) na kasalukuyang nakikipagbanggaan ng katawan sa Mapua kahapon, habang isinusulat ang balitang ito.

Dikitan ang labanan sa unang tatlong quarters kung saan lamang lang ng tatlong puntos ang EAC, 62-59, papasok ng payoff period.

Sa fourth quarter, bumangis sina Cosejo na sumalpak ng back-to-back triples at Gurtiza na uminit ang opensa para hawakan ng Generals ang 17-point lead, 68-51.

Bahagyang lumapit ang Blazers matapos ibaba sa 10 puntos ang hinahabol pero nanatili ang tikas ng Generals para masikwat ang panalo.

Tumikada si Cosejo ng 26 points habang siyam ang inambag ni Gurtiza. (Elech Dawa)