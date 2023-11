Napatay na LGBTQ student ng UPLB, pinangalanan na

Pinangalanan na ng militar nitong Miyerkules ang napaslang na estudyanteng LGBTQ member na estudyante ng UPLB (University of the Philippines Los Banos) na napatay sa isang engkwentro sa Oriental Mindoro.

Sa isinagawang ‘virtual press conference’ ng Integrated Communications Operations Center (ICOC), ang media bureau ng National task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), kinilala ni Brig. Gen. Randolph Cabangbang, commander ng Army’s 203rd Infantry Brigade, ang LBTQ member na naging New People’s Army (NPA) rebel na si Jethro Isaac Ferrer a.k.a. Bondo.

Ayon kay Cabangbang si Ferrer ay taga-Pangasinan, at ang kanyang mga labi ay nakuha na ng kanyang mga magulang upang bigyan ng maayos na libing.

Naiwan pa nga raw ni Ferrer ang kinakasamang UPLB student din sa kilusan ng NPA.

“Based on our information, they’re both members of the LBTQ and they got married in the organization,” ang sabi pa ng opisyal. Nanawagan din ang general kay Zuñiga na lisanin na ang komunistang-teroristang samahan para na rin sa kanyang kapakanan at magandang kinabukasan.

Isinisi ni Cabangbang ang pagkamatay ni Ferrer sa mga opisyal ng unibersidad at ng ilang mga magulang na pinababayang mapasok ang paaralan ng mga ‘legal fronts’ ng CPP-NPA-NDF, na siyang sumisira ng mga kinabukasan ng mga kabataang Filipino.

Inihalimbawa rin ni Cabangbang ang na-rescue nilang si NPA vice commander Ka Adrian na sugatan sa isang enkwentro, at sinabing nagpapagaling na ito sa Armed Forces of the Philippines Medical Center (AFPMC) sa may V. Luna, Quezon City.

“Ka Adrian suffered a broken jaw, hindi siya makapagsalita at makakain. Noong makita siya ng ating mga sundalo, naglalakad. May isinulat sa papel na pangalan ng kanyang anak at address. Ang sabi ‘bahala na kayo sa kanya’, dahil ang akala niya ay papatayin siya. Hindi, dinala siya ng ating mga sundalo sa kampo at dinala natin siya sa V. Luna. Mga sundalo natin ang nagpapalit ngayon ng kanyang diapher,” ang kwento ni Cabangbang.

