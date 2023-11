Nagpaalam sa TVJ? Maricel nambulaga sa ‘EB’

Kinaaliwan ang guesting nina Maricel Soriano, Roderick Paulate, at Elyson De Dios sa ‘Eat Bulaga’ nitong Miyerkoles ng tanghali.

Pero bago maglaro ang tatlong artista ng ‘In His Mother’s Eyes’ sa segment na ‘Ikaw Ang Pinaka’ ay tinawag muna ni Paolo Contis ang co-host na si Betong Sumaya para masampal ni Maricel.

Pinagbigyan naman ni Marya ang request ni Paolo at pinakawalan ang matinding sampal sa face ng comedian host.

Tsika ni Betong, pangarap din daw niya ang masampal siya ng hinahangaang aktres. Best birthday gift daw ang sampal na iyon sa kanya.

Bago sampalin ng Diamond Star si Betong ay tinanggal muna ng aktres ang mga suot na singsing para raw hindi masugatan ang komedyante. Niyakap din niya ito ng mahigpit matapos sampalin ng bonggang-bongga.

Promo ang guesting nina Marya, Roderick, Elyson para sa upcoming movie nila na showing na sa mga sinehan on November 29.

Kilalang malapit na kaibigan nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon ang nag-iisang Diamond Star. Papa pa nga tawag niya kay Tito Sen at nanay ang turing niya kay Helen Gamboa.

Nagulat tuloy ang netizens, Dabarkads nang mapanood nila si Marya sa noontime show ng TAPE, Inc.

For sure, nagpasintabi ang aktres sa TVJ. Tatay-tatayin din kasi ang turing ng aktres kay Mr. Tony Tuviera na parte pa rin ng ‘Eat Bulaga’ ng TAPE, Inc. at kapatid ni Romy Jaloslos si Cesar na ama ng anak ni Maricel Soriano na si Sebastien.

Naunang nag-guest si Marya sa ‘E.A.T.’ with LA Santos noong Saturday at naglaro pa siya sa segment ng TV5 noontime show na ‘Peraphy’ at nanalo ng P40,000.

Anyway, last Monday nga pala sa ‘Sugod Bahay Mga Kapatid’ segment ng ‘E.A.T.’ sa TV5, pinasalamatan ng babaeng nanalo ng 5K ang ‘Eat Bulaga’ imbes na ‘E.A.T.’ pero hindi ito sinita nina Jose Manalo, Wally Bayola na kasama ng winner sa barangay. Maging ang Legit Dabarkads hosts na nasa studio ay dedma rin sa ginawang pasasalamat ng winner.

Hirit ng netizens, ‘EAT BULAGA’ raw sa TV5 ang ‘E.A.T.’ ng TVJ. Iyon pa rin daw kasi ang tingin ng publiko kaya hindi nila ito kino-call-out.

‘Yun Na! (Ogie Narvaez Rodriguez)