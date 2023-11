KINILALA kamakailan ng Philippine Nurses Association Eastern Region, Saudi Arabia (PNA-ERSA) ang 35 na mahuhusay na Filipino nurses na nagtatrabaho sa 17 ospital sa Al Khobar, Saudi Arabia.

Binigyang parangal ang mga natatanging Pinoy nurse dahil sa kanilang kontribusyon, propesyonalismo at pambihirang serbisyo.

Ayon kay Rodrigo Umali, Presidente ng PNA-ERSA, “They rendered service, especially during the pandemic. I think this is the right time that we have to recognise their excellent services up to this time.”

Kabilang sa kanila ang proud anak ng Pinay RN na si Andrea Lopez.

Sabi niya sa kanyang FB post, “Proud of my mom Daisy Baludo! An experienced and dedicated RN who spent decades in service, touching people’s lives.”

Samantala, inalala rin nila at pinarangalan ang kapwa nurse na si Angeline Aguirre na namatay sa Kfar sa Gaza Strip na hindi iniwan ang alagang pasyente habang inaatake ng Hamas ang kanilang lugar sa Israel. .

“Kahanga-hanga talaga ang ginawa ni nurse Angeline na itinaya niya ang kanyang buhay,” sabi ni Myra Galang, outstanding nurse ng Arrawdah General Hospital.

“Ito ay nagpapapatunay lang kung gaano ka-dedicated ang isang nurse. Ito ay isang bokasyon hindi lang isang propesyon,” ayon naman kay Arlene Navarro, past president at current adviser ng PNA-ERSA.

Sa huling datos ng Department of Foreign Affairs (DFA), isang Ilonggang caregiver na si Grace Prodigo Cabrera ang ikaapat na OFW na namatay sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel.

Talaga naming saludo sa dedikasyon ng mga magigiting nating health professional na nagtatayo ng ating bandera sa iba’t ibang bansa! (Moises Caleon)