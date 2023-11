Mga Marites tutok kina Toni, Alex

Sakalam (malakas) talaga ang Gonzaga sisters na sina Toni at Alex!

Kahit madalas intrigahin ang magkapatid, hindi pa rin maikakailang tutok na tutok sa kanila ang sambayanan.

Ang mga Marites, pati mga Marisol nga, hindi maiwasang tutukan ang mga ganap sa magkapatid.

‘Yung guesting ni Alex sa ‘ToniTalks’ YouTube channel ni Toni ay pinapanood pa rin hanggang ngayon at naka-5.6 million na ang view nun, ha!

Pati mga ibang ganap nina Toni, Alex ay talaga namang tinututukan.

Sabi nga ng isang showbiz insider na nakausap namin, “Kahit naman iniintriga ‘yung magkapatid, ‘yung mga nang-iintriga pa ang nangunguna sa panonood sa mga ginagawa nila. Talagang tinututukan silang magkapatid.

“Let’s face it, marami namang natututunan kina Toni at Alex. ‘Yung guesting lang ni Alex sa YouTube show ni Toni, matutuwa at maiiyak ka!”

Well, in fairness, kahit ano pang sabihin, talagang dalawa nga sina Toni, Alex sa mga nagma-matter na showbiz personalities, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)