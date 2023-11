Mga dapat kainin para makaiwas sa pagka-ulyanin

Maraming tao sa mundo ang nagkakaroon ng Alzheimer kapag nasa edad 50 pataas na pero may mga pagkain na inirerekomendang kainin para mabawasan ang pagiging makakalimutin, ulyanin o panganib na magkaroon ng nabanggit na sakit.

Ayon sa isinagawang pag-aaral ng Journal of Alzheimer’s Disease, idinetalye kung ano ang mga pagkain na dapat kainin at pagkain na dapat na limitahan lamang ang pagkain para makaiwas sa Alzheimer.

Ito umano ang mga pagkain na iniuugnay sa kalusugan ng utak na tinawag na `mind diet.’

Hindi lamang pagkain ang dahilan kung kaya nagkaka-Alzheimer ang tao kundi maging ang paninigarilyo, genetic at environmental risk factors.

Sa mundo, nabatid na 22% ng taong nasa edad 59 pataas ang nagkakaroon ng Alzheimer’s disease.

Walang specific na dahilan ang Alzheimer at wala ring natukoy na estratehiya para mapigil ito pero naniniwala ang mga scientist na ang sakit ay resulta ng kombinasyon ng genetic, environmental at lifestyle factors.

Ayon sa may-akda ng bagong pag-aaral na nag highlight sa Mediterranean diet, ang DASH diet, at MIND diet ang dapat na gawinn para maiwasan ang Alzheimer.

Ang Mediterranean diet ay ang mataas na konsumo ng olive oil, isda, tinapay at cereals, prutas, gulay, legumes, nuts, beans, at seeds; gayundin ang moderate amounts ng dairy products, poultry, at alcohol; at maliit na amounts ng red at processed meat at sweets.

Ang DASH diet (dietary approaches to stop hypertension diet) ay ang pagkain naman ng.malaking amounts ng butil, prutas, gulay, legumes, nuts, at low-fat dairy products; moderate amounts ng poultry at fish; at maliit na amounts ng red meat, sweets, saturated at total fat, cholesterol, at asin.

Habang ang MIND diet (Mediterranean-DASH intervention for neurodegenerative delay diet) ay ang mataas na pagkain ng olive oil, isda, whole grains, berries, green leafy vegetables, iba pang vegetables, nuts, at beans; moderate amounts of poultry at alcohol/wine; and small amounts ng red at processed meats, pastries and sweets, cheese, butter/margarine, at deep-fried foods.

Kabilang rin sa pinakamainam ang wallnuts, berries, Hazelnut, Leafy Greens, Salmon, itlog, red meat.

Dapat ding tandaan na ang mga nabanggit na pagkain ay hindi dapat mawala sa hapag-kainan pero dapat na limitahan dahil ang mga ito ay sumusuporta sa lifelong brain health. (Juliet de Loza-Cudia)