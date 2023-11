MAY pag-asa na umanong makalaya ang mga bihag ng militanteng Hamas sa Gaza Strip.

Ito’y dahil sa panibagong hostage deal na inaprubahan ng Israel.

Ayon sa White House, may 50 bihag na karamihan ay mga bata at babae ang papalayain ng Hamas kapalit ng pagpapaka­wala naman sa ilang Palestinian prisoner.

Nagkasundo rin ang dalawang panig ng apat hanggang limang araw na tigil-putukan.

Kasunod umano ito ng pagkubkob ng Israel Defense Forces sa Jabalaya city sa northern Gaza.

Una nang sinabi ni US President Joe Biden na may nilalatag na kasunduan para sa pagpapalaya sa mga bihag sa tulong na rin ng ilang bansa.

“The government approved the broad outlines of the first stage of an agreement under which at least 50 kidnapped people — women and children — will be released over four days during which there will be a lull in the fighting,” ayon sa isang pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

Aniya pa, mahirap pero ito ang tamang desisyon para makalaya ang mga bihag.