Magtanong Kay Dok: Mainit o mainit ang pampaligo

Minsan naisulat natin ang kahalagahan ng nananatiling malinis at pagligo. Ngayon naman, ang tinatanong ay ano ba dapat? Mainit ba o malamig ang tubig?

May nagsasabi na dapat mainit lamang ang gamitin, ang iba naman ay ok lang ang malamig. Ang sagot ay kung ano ang gusto at hilig. Kaya lang maganda din kumustahin ang kaagayan at ang sitwasyong pinanggalingan. Ang pinakadesisyon ay manggagaling sa kung anong kagustuhan ng maliligo. Ngunit ting nan natin ang iba’t ibang halimbawa at sitwasyon.

Tandaan natin ang ating mag muscles muna. Ang pinakatrabaho ng mag ito ay maigalaw ang ating buong katawan ng maayos. Ngunit ang isa pang trabaho nito ay ang panatiliin nila ang init ng ating katawan o core body temperature. Kaya nga sa panahon ng taginit, mapapansin natin na medyo mapula, mainit at pinagpapawisan tayo. Medyo nakukuha ng muscles magrelax din. Sa malamig na panahon naman, mapapansin natin na parang maputla, malamig, at kumikipkip ang mag ito. Kapag mainit, nagkakaroon ng pag luwag ng mag blood vessels. Ito ay tinatawag na vasodilation. Kabaliktaran naman pag malamig, vasoconstriction ang nangyayari. Kaya iba’t ibang sitwasyon, may kaniya kaniyang benepisyo ang mainit at malamig na tubig.

Kung kagagaling sa laro, matinding trabaho, o sports. Patigilin lang ang pagpawis ng ilang minuto, maaari ng maligo agad. Hindi po totoo ang pasma. Mainam dito ang malamig na tubig. Mas mabilis matanggal ang pawis, mabilis mawala ang pananakit ng muscle o soreness, at kirot. Mabilis bumaba ang pamamaga at mabilis din ang recovery. Pinagiingatian lang na huwag biglain dahil pwede din mag cramps at tumaas ang blood pressure. Huwag din kalimutan pagkatapos ay uminom ng madaming tubig para makabawi sa dehydration.

Kung may pananakit naman tulad ng sakit ng ulo o sa likod, pati na mga kasukasuan. Mas makakaginhawa ang warm na tubig. Huwag sobrang init at baka kumukulo pa. Pagingatan din kung sakaling magsasalin ng mainit na tubig sa balde at baka mabanlian ito. kung shower naman, huwag itapat a masasakit na bahagi ang tubig dahil baka mabugbog naman ang mga ito. iba pa rin ang papatungan ng warm compress, o ilulubog sa mainit na tubig o warm soaks. Wala ang pressure na maaaring makadagdag pa sa kirot.

Kung may lagnat naman, mainam ang tepis sponge bath. Ito ay gumagamit ng tubig na galing sa gripo, hindi mainit o malamig. Ang basang tuwalya ay idinadampi sa mga maiinit na bahagi ng katawan tulad ng leeg, ilalim ng kilikili, sa ibabaw ng siko, sa singit, at likod ng tuhod o alakalakan. Mas mapapabilis ang pagbaba ng lagnat. Ngunit kung pagpatuloy ang lagnat, baka kailanganin ng mag gamot, kaya ipatingin agad sa doktor.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

