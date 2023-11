Lea puring-puri ni David Pomeranz

Tulad ng maraming afam, adobong manok din ang isa sa paboritong pagkain ni David Pomeranz.

At isa rin sa hindi niya makakalimutang natikman niya sa Pilipinas ay ang pizza na ang toppings ay sisig. First time raw niyang makatikim ng ganun, na talagang super lutong daw.

Anyway, isa naman sa paborito niyang kanta na na-record daw niya ay ang ‘Pasko Na Sinta Ko’ ni Gary Valenciano.

At siyempre, bet na bet niya ang ‘collab’ nila nina Joey Albert, Pops Fernandez, Vina Morales, Sharon Cuneta. Hindi rin niya makalimutan ang ‘TikTok’ nila ni Vina.

Puring-puri ni David ang mga Pinoy singer, “They are all amazing,” sey nga niya.

Pero siyempre, markado sa kanya ang karansan niya kay Lea Salonga, na nakilala raw niya noong 19 years old pa lang, o nasa ‘Miss Saigon’ pa.

“I met her 1992,” chika ni David, na at that time ay kasama pa raw niya ang ibang mga American singers.

At doon nga raw nakita niya si Lea sa recording.

“She comes in in the studio, 19 or 20 years old, with her mom,” sey pa niya.

At noong narinig nga raw niyang kumanta si Lea, parang lahat sila ay natulala. Na ni isang maling nota nga raw ay wala silang narinig. Na tamang-tama nga raw ang emosyon ni Lea sa bawat linya ng mga kantang inawit niya.

Well, kaya nga siya si Lea Salonga, ‘di ba? Na nakilala rin sa buong mundo, dahil sa husay niyang kumanta, at walang duda roon.

Anyway, nasa Pilipinas si David ngayon para sa kanyang series of shows.

Para nga ito sa 40th anniversary ng singer sa Pilipinas, na unang nagpunta sa bansa noong 1983.

Ang ‘Coming Home’ concert ni David ay gaganapin sa December 8, sa Newport Performing Arts Theatre, at guest niya si Vina Morales, ha!

May concert din si David sa Tacloban – Summit Hotel Grand Ballroom sa Dec. 15. Nasa Zamboanga-KCC Convention Center siya sa Dec. 3, Cagayan De Oro-Limketkai Mall sa Dec. 4, Pangasinan-Panpacific University Events Center sa Dec. 5, Bicol-Albay Astrodome sa Dec. 10, Calapan Mindoro-Calapan City Convention Center sa Dec. 12, Maguindanao del Sur-Mango Grove sa Dec. 13, Samar – Calbayog City Sports Center sa Dec. 17, Iloilo – Iloilo Convention Center sa Dec. 19.

Kaloka, di ba?