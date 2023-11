Kathryn dedma sa birthday ni Karla

As of press time, wala pa kaming nakikitang pagbati ni Kathryn Bernardo para sa birthday ni Karla Estrada kahapon.

Sabi nga ng mga Marites at Marisol, mukhang deadma raw si Kathryn sa birthday ng nanay ni Daniel Padilla.

Hindi nga raw bumati si Kathryn.

Eh past 3:00pm na nang i-check ng isang kaibigan namin, pero wala nga raw birthday greetings si Kathryn kay Karla. Tuloy, mas umugong ang tsikang hiwalay na talaga sina Kathryn, Daniel.

Mas lalo raw na-obvious ang bagay na ‘yon.

Eh ang iba, tsinek rin kung binati ba ng nanay ni Kathryn na si Mommy Min si Karla, pero wala rin daw.

Deadma nga ba talaga ang mag-inang Mommy Min at Kathryn sa birthday ng nanay ni Daniel?

Well…

Anyway, noong Monday night naman ay nag-celebrate na ng advance birthday si Karla kasama ang mga kaibigang sina Ruffa Gutierrez, Sunshine Cruz, at Vina Morales.

Mukhang masaya naman si Karla na kasama ang mga kaibigan niya for more than 30 years na, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)