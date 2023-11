Kaso ng HIV sa mga bagets, sumisirit

Hindi na maawat ng gobyerno ang patuloy na pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus (HIV) at pabata nang pabata ang dinadapuan ng sakit.

Ayon sa Department of Health (DOH) Epidemiology Bureau, hanggang nitong Mayo 2023 ay may kabuuang 1,256 bagong HIV cases na naitala kung saan nasa 48 kaso ng HIV, ang naitatala kada araw.

Nalaman din sa datos na 26% sa naturang bilang ay may “advanced HIV infection” at 20% ang kabataan.

Base sa statistics, sinabi ng HIV/AIDS and ART Registry of the Philippines na 94% ang lalaki at 6% ang babae.

Nalaman na 32% sa mga naiulat na kaso ay nasa edad 15-24 kung saan 94% ang lalaki at 6% ang mga babae.

Sinabi ng DOH na anim na HIV-positive ang buntis at nasa edad 19-28 at mula noong 2011 ay may kabuuang 754 na kababaihan ang napaulat na buntis noong sila ay masuri.

Samantala, ayon sa DOH, may 132 nang indibiduwal ang nasawi sa mga nasuri na may HIV kung saan 8% ay nasa edad 15-24.

May 1,252 indibiduwal din ang naka-enroll sa HIV treatment hub at sumasailalim sa Anti-Retroviral Therapy (ART), 49 percent ang edad 25-34; 30% ang edad 15 – 24; 18% ang edad 35 – 49, 2% ang nasa edad 50 pataas at 2 indibiduwal ang nasa edad 15 pababa.

Inirekomenda ng DOH sa publiko na maging mapagmatyag, isaisip ang safe sex at magsagawa ng regular testing para mapigil ang pagkalat ng HIV. (Juliet de Loza-Cudia)