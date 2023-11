Jake tsinugi dahil mas bagay si Paulo kay Kim

Marami ang nagulat nang si Paulo Avelino ang inanunsyong gaganap na Vice Chairman sa ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ ng ABS-CBN VIU.

Umaasa kasi ang karamihan na si Jake Ejercito ang makakapareha ni Kim Chiu sa nasabing series na Filipino adaptation ng isang hit South Korean webtoon series at naging highly rated TV drama series din.

Lumabas kasi ang mga photos na kuha sa naganap na storycon nito few months ago.

Sa mga nasabing photo ay kita ang names nina Jake at Kim sa center part ng table bilang mga bida ng series.

Ang ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ sana ang follow-up nina Kim at Jake after ng kanilang unang project na ‘Fit Check’ na naging number one series sa Prime Video Philippines at kung saan nakitaan sila ng chemistry ng viewers.

Ito rin sana ang unang beses na magiging bida si Jake.

Pero naging mas malakas ang tambalan nina Paulo at Kim sa series na ‘Linlang’ na nag-number one sa Prime Video sa iba’t ibang bansa.

Sa sobrang patok nga ng ‘Linlang’ ay nag-Top 11 most watched series ito sa worldwide ranking ng Prime Video.

Ayon pa sa direktor ng ‘Linlang’ na si Direk FM Reyes, maraming bansa raw ang nagre-request sa Prime Video na ipalabas ito sa territories nila.

Kaya hindi nakakapagtaka na si Paulo ang napili sa role na Vice Chairman na ginampanan noon ni Park Seo Joon dahil kilala na siya sa iba’t ibang Asian countries dahil nga sa ‘Linlang’.

Well, maski nga ako ay nalulungkot sa nangyari kay Jake, pero ganun talaga at saka isipin na lang natin na baka mas may bonggang plano ang ABS-CBN sa kanya, ’di ba?

Sa ngayon ay excited na ang Madlang People sa muling pagtatambal nina Paulo at Kim sa Pinoy version ng hit series na ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ na ibang-iba nga sa ginawa nila sa ‘Linlang’.

Bonggels!