Games and Amusements Board buo ang suporta sa industriya ng karera

MULING ipinakita ni Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard S. Clarin ang buong pagsuporta ng ahensiya sa industriya ng karera sa bansa.

Dumalo ang GAB chief sa isinagawang 2nd Philippine Horse Racing and Breeding Expo nitong Nobyembre 14-16 sa loob ng Sta. Lucia Mall sa Cainta, Rizal.

Bahagi pa rin ito sa 3XPRO advocacy ni Clarin na ‘promote, professionalize, protect’ ang Philippine professional sports.

“GAB Chairman Atty. Richard S. Clarin reaffirms the support of the Games and Amusements Board to the Philippine horse racing and breeding industry,” paniniyak ng ahensiya sa kanilang FB post.

“Buo ang suporta ng GAB sa industriya ng karera at breeding ng mga kabayo. Higit pa po naming paiigtingin ang aming serbisyo publiko, lalo na sa aspeto ng betting sa horse racing.” (Abante Sports)