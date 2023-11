Direk Cathy umalma sa ‘pag-unfollow’ kay Daniel

Nakakaloka ang mga netizen kung makagawa ng unfollow issue on Instragram!

Simula nang lumabas ang balitang hiwalay na sina Daniel Padilla at Kathryn Padilla dahil daw kay Andrea Brillantes ay mega-check na sila ng Instagram following ng mga personalities na involved at malapit sa kanila.

Naging trend kasi ngayon na ang pag-unfollow sa Instagram ay pagkakaroon ng problema sa friendship at relationship.

Nauna na nga riyan ay ang pag-unfollow daw ni Kathryn kay Andrea, eh base naman sa mga software na nagtsi-check ng Instagram activitivies at history ay hindi naman daw in-unfollow ni Kath si Andrea dahil hindi naman talaga niya ito pina-follow.

Ang latest naman ay in-unfollow nina Chie Filomeno at Robi Domingo sina Daniel Padilla at Andrea Brillantes.

Habang in-unfollow naman daw nina Miles Ocampo at Loisa Andalio si Andrea Brillantes.

Pati ang direktor ng ilang hit KathNiel movies na si Direk Cathy Garcia ay nabalitang in-unfollow raw si Daniel.

Sa kanyang Instagram account, nilinaw ni Direk Cathy na walang naganap na pag-unfollow dahil never niya raw finollow si Daniel sa nasabing app.

“Mga bakla huwag niyo na po ako idamay dito.

“Wala talaga kayong makikitang supremo dj sa followed ko kasi hindi ko naman siya fina-follow noon pa.

“’Di ko alam totoong account niya kasi. Twenty nga lang fina-follow ko e. Noon pa. Kaya huwag na po nating gawing issue.

“Wala nga akong alam inangkupo,” sey ni Direk Cathy sa kanyang caption.

Naku sana itigil na ang ganyang kaisipan na porket ’di pina-follow ay nangahulugang in-unfollow na, noh?!

(Byx Almacen)