Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang P303.5 milyon upang pondohan ang pagtatayo ng 120 karagdagang silid-aralan sa 21 lugar sa bansa.

Dahil dito aasahan ng mga guro at mga estudyante ang dagdag na mga silid-aralan lalo na sa mga eskuwelahang kulang ng classrooms.

Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, ang dagdag na mga silid-aralan ay batay sa kahilingan ng Department of Public Works and Highways (DPWH) at Department of Education (DepEd).

Binigyang-diin ng kalihim ang pangangailangan na mapalakas ang sektor ng edukasyon upang maisulong ng maayos ang human development.

Tugon na rin aniya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na ayusin ang mga pasilidad sa mga paaralan upang mas gumanda ang pag-aaral ng mga estudyante lalo na sa mga liblib na lugar.

“Bilin po ng presidente na bigyan natin ng disente at secured na lugar ang ating mga estudyante at guro para maayos silang makapag-aral at makapagturo,” ani Pangandaman. (Aileen Taliping)