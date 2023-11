Davao Occ niyanig uli ng magnitude 6.1

NIYANIG uli ng magnitude 6.1 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kahapon nang umaga.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), naramdaman ang pagyanig ganap na alas-10:48 nang umaga mula sa lalim nitong 173 kilometro.

Naitala ang episentro nito sa layong 413 kilometro sa timog silangan ng Balut Island.

Unang naiulat ng Phivolcs na nasa 5.8 magnitude ang lakas ng pagyanig.

Naramdaman ang Intensity II sa General Santos City, Glan, Alabel, Malapatan, Malungon at Kiamba, Sarangani, Tupi, Tampakan, Koronadal at Tboli South Cotabato.

Intensity I naman sa Polomolok, Surallah at Lake Sebu,South Cotabato; Maasim at Maitum Sarangani.

Inaasahan ang mga aftershock sa nangyaring lindol pero wala itong idudulot na pinsala.

Samantala, umakyat na sa 11 ang bilang ng mga nasawi habang 730 katao naman ang naiulat na nasaktan mula sa magnitude 6.8 lindol na tumama sa Sarangani noong Biyernes.

Inihayag naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) na may kabuuang 3,696 pamilya o 16,293 indibidwal sa Davao region at Soccsksargen ang naapektuhan ng nangyaring lindol.

(Natalia Antonio)