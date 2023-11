Nagpulong ang mga opisyal ng Kamara de Representantes at Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) upang pormal na pag-usapan ang pagsasagawa ng crackdown laban sa mga expired at pekeng protocol 8 license plate.

Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco nakipagpulong ito kay MMDA acting Chairman Atty. Romando Artes noong gabi nang Martes.

“I met with MMDA Acting Chairman Atty. Romando S. Artes, where we discussed that using unauthorized and illegal special plates should not be tolera¬ted as it threatens public safety and undermines the integrity of the vehicle registration system,” sabi ni Velasco.

“The House leadership is committed to upholding the law and ensuring vehicle identification plates’ proper and lawful use,” dagdag pa nito.

Nauna ng hinimok ni Velasco ang mga kongresista at dating kongresista na isuko ang kanilang mga lumang plakang 8 na ibinigay sa mga nagdaang Kongreso. (Billy Begas)