Bongga ang love life: Ninong Ry ‘di insecure sa hitsura

Ang bongga ni Ninong Ry na ang daming gustong makita siya ng personal!

Sa mga posting ko about him, na kasama nga siya sa pelikulang ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ ng Regal Entertainment, sa ‘Mukbang’ episode, na kung saan ay chef din ang role niya, ang daming nagtatanong kung magpupunta ba siya sa premiere night ng movie.

Ang sagot, oo naman, nasa Megamall siya ngayong Friday, November 24, kaya sa mga bet na bet siyang makita ng personal, go na kayo.

Anyway, aware si Ninong Ry na ngayong Pasko ay marami ang magpupunta sa kanya. Ang dami na raw niyang inaanak, bukod sa mga legit na inaanak niya, ha!

Naikuwento ni Ninong Ry na bago pa sumikat ang vlog niya, baon na baon siya sa utang. Kaya sa tanong kung kailan niya naramdaman na sikat na siya, hindi raw niya `yon masyadong nararamdaman.

“Kasi mas ang nararamdaman ko ay ‘yung hindi na ako baon sa utang. Ngayon nakakapag-umpisa na ako ng pamilya.

Naikuwento niya na sa wakas ay magkaka-baby na siya.

“May partner ako, at buntis siya ngayon. ‘Pag nagka-anak na ako, pagkakakitaan ko ‘yon. Ipu-post ko siya. Hahahaha!” sabi ni Ninong Ry.

Hindi raw artista ang partner niya, at very private nga raw ito na tao. Pero, pakonti-konti ay napipilit na rin niyang makita.

“Hindi siya `yung tipong gustong mag-artista, o magkaroon ng sariling platform. Nakilala ko siya noong Ninong Ry na ako, may vlog na siya. Mas bata siya sa akin,” kuwento ni Ninong Ry.

So, ano ba ang nagustuhan sa kanya ng girlfriend niya ngayon?

“Nakatsamba lang ako. Noong una nagda-doubt ako. Pero sabi ng tropa ko, kanya-kanyang fetish lang `yon. Hahahaha!

“Hindi naman ako insecure sa sarili ko, na hala ang pangit ko. I don’t hate myself in the mirror na. Na kaya lang ako mataba dahil wala akong ginagawa! So para hindi ka mataba, dapat may gawin ko.

“So it’s a matter of acceptance lang talaga,” sabi na lang ni Ninong Ry.

Talbog, di ba?

(Dondon Sermino)