Handa ang gobyerno na bumigay sa ilang demand ng mga nagwewelgang tsuper at operator maliban sa PUV modernization program.

Nanindigan si Transportation Secretary Jaime Bautista na non-negotiable ang programa ng gobyerno sa jeepney modernization.

“We are ready to address all these, but one very important issue that sabi namin non-negotiable ay yung industry consolidation. Because we really need players to consolidate into cooperative or corporation,” wika ni Bautista.

Ipinoprotesta ng grupong Pinagkaisang Samahan ng Tsuper at Operators Nationwide (PISTON) at Manibela ang December 31, 2023 deadline sa consolidation dahil sa kanilang paniniwala na ito ang simula ng phaseout ng mga traditional jeepney.

Inoobliga ng DOTr ang mga tsuper at operator na bumuo ng kooperatiba upang madali umano silang makautang, tulad ng loan sa pagbili ng modernized jeepney.

“Nasanay na kami dito sa transport strike na ginagawa ng Manibela. Yung Piston we were talking to them yesterday,” ani Bautista.

Kabilang sa mga demand ng nagwelgang PISTON at Manibela ay ang pagtanggal sa December 31 deadline ng consolida-tion, pagbabalik sa 5 taong prangkisa ng jeep at pagbasura sa memo circular para sa paggamit ng Euro 4 makina ng sasa-kyan.