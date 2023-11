Ano ba naman ‘yan! Rematch nina Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Jr. alanganin

MUKHANG malabo na namang matuloy ang inaasam na rematch sa pagitan ng nag-iisang eight-division world champion na si Manny “Pacman” Pacquiao at ang tumalo dito taong 2015 na si retired undefeated champ Floyd Mayweather, Jr.

Inanunsiyo ni Floyd ang pagkakaroon ng laban muli kay John Gotti III sa Disyembre imbes na piliin ang nilulutong megabout kay Pacman na itatakda sana sa darating na Enero o Pebrero 2024.

Nauna nang sinabi ng 44-anyos na future boxing Hall of Famer na si Pacman na nag-usap na ang parehong panig para sa itinutulak na exhibition match matapos itong makapanayam ng international media sa Saudi Arabia sa laban nina Tyson Fury at Francis Ngannou.

Maging ang boxing program na Showtime ay inilahad ang malaking intensiyon na hawakan ang rematch nina Pacquiao at Mayweather.

“Kicking Off Super Bowl Weekend – unfinished Business. See You Guys In Las Vegas. More Details Coming Soon!” saad ni Mayweather sa kanyang Instagram post na nagpapahayag ng kanilang rematch ni Gotti.

Nagtapos sa ‘No Contest’ ang laban nina Floyd at John noog Hunyo 11 sa FLA Live Arena sa Sunrise, Florida matapos magkagulo ang bawat panig na nauwi sa malawakang awayan na naging dahilan sa pagkakaroon ng injury ng ilan.

Bukod sa rematch kay Floyd, nanganganib ding mapurnada ang nilulutong exhibition match ni Pacquiao kontra muay thai at kickboxing legend Buakaw Banchamek sa Enero sa Thailand dahil sa nakatakdang laban nito sa Rajadamnern Stadium sa Bangkok sa Disyembre 2.

Gayunman, may ilang alok din kay Pacquiao tulad ng laban kontra undefeated knockout puncher Gervonta “Tank” Davis at retired boxer at dating sparring partner na si Amir Khan sa isang exhibition match.

Huling beses sumabak sa professional bout ang tubong Kibawe, Bukidnon at ipinagmamalaki ng General Santos City laban kay Yordenis “54 Milagros” Ugas ng Cuba noong Agosto 21, 2021 na nagresulta sa 12-round unanimous decision pabor sa 2008 Beijing Olympics bronze medalist para sa WBA (Super) 147-pound title.

Umaasa naman si Pacquiao na mabibigyan ito ng International Olympic Committee (IOC) ng pabor na desisyon upang makalahok sa 2024 Paris Games kahit sobra na ito sa ‘age limit’ na mahigpit na ipinapatupad sa Summer Olympic Games. (Gerard Arce)