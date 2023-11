Anne Pingol, Lady Bulldogs magbabalik sa UAAP Finals

ISINALPAK ni Anne Pingol ang lahat ng kanyang 10 mahalagang puntos sa second half upang tulungan ang top-seed National University (NU) Lady Bulldogs na isampa sa pang-siyam na finals apperance at puntiryang pangwalong sunod na korona matapos patumbahin ang fourth ranked na Ateneo Blue Eagles, 58-43, sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s basketball semifinals nitong Miyerkoles sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Kinana ni Pingol ang walo sa 10 puntos sa third quarter matapos mabokya sa first half upang iangat sa 48-37 ang bentahe ng Lady Bulldogs papasok ng fourth.

“Thank you sa mga teammates ko na in-encourage nila ako para makabawi ako nung second half kasi nung first half wala talaga ako,” saad ni Pingol, na may kasama ring tatlong steals mula sa 5-of-7 field goal.

Bukod sa malaking kontribusyon ni Pingol ay nalimitahan rin ng NU ang tinaguriang “Kobe at Shaq” ng Ateneo na sina Kacey Dela Rosa at Jhazmin Joson sa kabuuang 10 at pitong puntos upang makuha kanilang pang-12 sunod na panalo matapos matalo sa UP sa first round noong Oktubre 8 sa 69-72.

“I thought it’s always hard to play against Kacey Dela Rosa and Jhazmin Joson kasi they’re considered nga the 1-2 punch of Ateneo that’s why our main goal every time we play them is to limit them,” wika ni Lady Bulldogs head coach Aris Dimaunahan.

Nalimitahan si Dela Rosa sa 5-of-12 shooting na humakot rin ng 11 rebounds at dalawang blocks, habang may 2-of-12 si Joson para sa tigatlong assists at boards, ngunit mayroong walong turnovers.

Nanguna naman para sa Lady Bulldogs si Camille Clarin sa 12 points, apat na assists at tatlong rebounds, gayundin si Gypsy Canuto sa walong puntos at siyam na boards.

Samantala, napuwersa ng no. 3 University of the Philippines (UP) Lady Maroons ang isang do-or-die game sa Sabado laban sa no.2 Santo Tomas Growling Tigresses matapos sumandal kay Louna Ozar sa 88-80 panalo sa overtime sa second game. (Gerard Arce)