Alyssa Valdez dehins problemado kung gamitin o ibangko sa laban

Standings W L

Creamline 7 0

Chery Tiggo 7 1

Choco Mucho 7 1

Cignal 6 3

PLDT 5 3

Petro Gazz 5 4

Akari 4 4

F2 Logistics 4 5

NXLed 3 5

Farm Fresh 1 8

Galeries 0 7

Gerflor 0 8

Mga laro Huwebes:

(PhilSports Arena)

2:00pm — Galeries vs Akari

4:00pm — Creamline vs NXLed

6:00pm — Choco Mucho vs PLDT

MULING nasaksihan ang mataas na paglipad ni three-conference MVP Alyssa Valdez na pinagbidahan ang Creamline Cool Smashers kamakailan sa 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference.

Unti-unti nang nanunumbalik ang dating kaastigan sa loob ng taraflex court ng 30-anyos na tubong San Juan, Batangas matapos magtamo ng knee injury noong isang taon, dahilan upang hindi gaanong nabibigyan ng regular na playing time habang nagrerekober.

Subalit sa nagdaang panalo kontra PLDT High Speed Hitters ay muling umangat ang laro ng 5-foot-9 outside hitter nang kumana ito ng 13 puntos mula sa 12 spikes at 10 excellent receptions tungo sa 25-23, 25-21, 25-19 straight set na panalo nitong nagdaang Sabado sa Cagayan de Oro para manatiling undefeated sa 7-0 rekord.

“We’re very happy kung sino pinapalaro ng coaches namin, and I think it’s a very long conference. ‘Yung mindset ko kung pinaglaro, I have to know my role and I have to contribute to the team. Sinusuportahan ako ng teammates ko and coaches ko, so I’m very happy and thankful for them,” wika ni Valdez.

“Kami naman, kung ano’ng ibigay sa aming role, iyun ang kailangan naming gampanan, so masaya ako na nakakatulong talaga ako sa team siyempre kahit papaano sanay tayong naglalaro every game, but alam mo iyung health is wealth and we want hanggang sa dulo mas healthy kami lahat, so patience is a virtue talaga and tulong-tulong lang, maipasok gawa ng role namin.”

Sunod na haharapin ng Creamline ang NXLed Chameleons sa ikalawang laro ngayong Huwebes sa alas-4 ng hapon para hanapin ang kanilang ikawalong sunod na panalo sa PhilSorts Arena sa Pasig City.

Patuloy naman sa pag-aambag sa Creamline sina Jessica Margaret “Jema” Galanza, Michele Gumabao, Jeanette Panaga, Diana Mae “Tots” Carlos, Bernadeth Pons at Risa Sato.

(Gerard Arce)