Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs (DFA) na 17 Filipino seafarer ang hinostage matapos i-hijack ng mga rebeldeng Houthi ang cargo ship sa southern Red Sea nitong nagdaang araw.

“May 17 na Pilipino ayon sa manning agency… kasama iba’t ibang dayuhan,” saad ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega sa interview ng Unang Balita nitong Miyerkoles, Nobyembre 22.

Bagama’t hindi ito ang unang pagkakataon na may hinostage na marinong Pinoy sa barko, sinabi ni De Vega na ibayong pag-iingat ang ginagawa ng gobyerno sa sitwasyon dahil konektado ang pagho-hostage sa giyera sa pagitan ng Israel at militanteng Hamas.

Ang mga rebeldeng Houthi mula sa Yemen at sinasabing pinopondohan ng Iran, ay suportado ang ipinaglalaban ng Hamas.

“Nababahala tayo dito. This is not the first time na may na-hostage na ganyan. Meron itong koneksiyon sa giyera ngayon sa Hamas at Israel dahil tinarget nila itong bapor na ito dahil Israeli-owned daw although Japanese ‘yong company,” paliwa¬nag ni De Vega.

Sinabi ng DFA official na umaasa sila sa pangako ng Houthi na walang sasaktan sa kanilang hostage. Nitong Miyerkoles ay nagpulong ang iba’t ibang ahensiya ng gobyerno upang talakayin ang hostage crisis sa Red Sea.

“[The] DFA is working with DMW (Department of Migrant Workers) which has primary jurisdiction over assistance cases involving seafarers. But there is an all of government approach and various government agencies are meeting and working together on this,” wika ni De Vega.

Nagbigay na rin aniya ng utos si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na siguruhing ligtas ang mga marinong Pinoy na tripulante ng “Galaxy Leader”, isang pure car and truck carrier o PCTC.

“Hindi namin pababayaan ang kanilang kapakanan. The safety of our kababayans abroad is a paramount policy and pri-ority ng ating pamahalaan. Antabayanan ninyo at makakahanap tayo ng paraan na masagip sila,” ayon sa opisyal ng DFA.