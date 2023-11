Yasmien nanggulat na buntis pala

Marami ang nagulat sa announcement ni Yasmien Kurdi sa kanyang social media accounts noong isang gabi.

Walang kamalay-malay ang fans, followers ni Yasmien na buntis pala siya sa kanyang baby #2.

Sabi nga ni Yasmien, “We’ve been keeping a little secret for awhile #BabyNo2 soon this 2024! The 3rd Dragon in the family

“#YearOfTheEarthDragon – Me (Jan 25, 1989) #MotherDragon #YearOfTheWaterDragon – #AyeshaZara (Nov 22, 2012)

“Can’t wait to see you next year #MyBabyDragon #NewBlessing #Happy2024 #YearOfTheWoodDragon 2024.”

Kaagad kaming nag-message kay Yasmien para i-congratulate siya sa kanyang pagbubuntis at nag-“Thank you,” naman ang Kapuso actress.

Isa si Gabbi Garcia sa mga nag-congratulate kay Yasmien at sa mister nito.

Big blessing nga raw ang pagbubuntis ni Yasmien, sey ni Gabbi.

Ang ilan pa sa mga bumati sa mag-asawa ay sina Sandy Andolong, Carla Abellana, Rocco Nacino, Rodjun Cruz, at iba pang mga celebrity.

Bongga! (Jun Lalin)