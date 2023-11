Asahang mas madami pang partnership sa pamumuhunan ang maseselyuhan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika dahil sa bibisitang high-level US Presidential Trade and Investment Mission sa bansa sa susunod na taon.

Ito ang ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdating sa bansa noong Lunes nang gabi mula sa kanyang biyahe sa Amerika.

Ayon sa Pangulo, ang high-level business delegation ay binuo ni United States President Joe Biden upang tingnan ang mga oportunidad para sa pamumuhunan sa bansa.

Hiniling aniya ng Pilipinas na isama sa listahan ng mga bibisitahin ang Pilipinas upang tingnan ang mga oportunidad sa pamumuhunan sa bansa.

“The high-level business delegation that is coming is a delegation that was formed by President Biden himself upon the request of the Philippines to explore the different opportunities for investment and for operations here in the Philippines, especially the targeted sectors that we have been speaking about,” anang Pangulo.

Wala aniyang ganitong high-level delegation sa ibang mga bansa kundi ang Amerika lamang kaya malaking bagay ito para sa Pilipinas bilang patunay ng malakas na partnership sa Estados Unidos.

(Aileen Taliping)