Hiniling ni House Deputy Majority leader at ¬Iloilo Rep. Janette Garin na mamigay ng financial assistance sa mga pipi, bingi, bulag, at may down syndrome sa pagsasagawa ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair (BPSF) sa Iloilo.

“Nararapat lamang po na bigyan ng dagdag na tulong ang ating mga kababayan na may kapansanan upang maka¬tulong sa kanila,” giit ni Garin.

Ang BPSF ay isang proyekto nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na naglalayong ilapit sa publiko ang serbisyong ibinibigay ng gobyerno.

Kasama sa serbisyong ibinibigay dito ang aplikasyon ng pasaporte, lisensiya sa pagmamaneho, pagkuha ng birth certificate at mga katulad na dokumento.

“Malaking tulong po itong programang ito para mas mapadali ang pagkuha ng dokumento ng ating mga kababayan. Mas mabilis at madaling serbisyo ang handog ng administrasyon,” dagdag pa ni Garin.

(Billy Begas)