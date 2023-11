KUNG bet mong tumikim ng kakaibang flavor ng ice cream, baka pumasa sa panlasa mo ang ice cream na ito na iconic Pinoy ulam ang lasa!

Ito ay experiment na ginawa ng food Tiktoker na si Ian (@Iankewks).

Ang trip niya? Gumawa ng iba’t ibang flavor ng ice cream mula sa mga ulam.

Isa na nga rito ang ginawa niya kamakailan na ‘Adobo Ice Cream’ flavor kung saan ipinakita niya sa video ang step-by-step process ng paggawa nito.

Literal na sangkap ng adobo ang ginamit niya sa paggawa nito gaya ng toyo, sibuyas, paminta at suka!

Hinaluan niya ito ng coconut milk at heavy cream upang ma-achieve ang ice cream base.

Sa dulo ng video, mapapanood ang pagtaste test niya rito na ‘di mo maipaliwanag kung nasarapan ba siya o nasusuka.

Dahil kakaiba nga naman, humakot ito ng daan-daan libong views at comment mula sa madlang pipol.

Gaya na lamang ni Javier Flores, aniya, “What happens if we put adobo ice cream in lumpia wrapper?”

“I stopped at adobo,” sabi naman ni Zel.

Pagbabahagi naman ni Zachary Neman, “I feel like it can work without the garlic and black pepper, sweet salty and umami is a goated combo but then it wouldn’t be adobo ice cream.”

Ikaw, titikim ka ba nito?

(Moises Caleon)