MADALAS ang mga tita talaga natin ang kontrabida sa mga kasiyahan natin!

Kaya naman marami talaga ang naiinis sa kanila pagdating ng family reunion. Paano ba naman kasi, kung hindi buhay ng kapitbahay, buhay mo naman ang gigisahin!

Lalo na kung nalaman pa nila na mahilig ka sa alak o beer! Pero ang kwelang tita sa TikTok video ni Mr. Dimple, ibahin. Hindi kasi siya nagpapapigil sa beer.

Sa video nga na viral ngayon online, hindi mapigilan si tita na magbuhos ng beer sa kaniyang tumbler kahit pa malakas ang kaniyang salita ng ‘no, no, no, enough, no no, no’ at sa bandang huli siya na ang may hawak ng beer at pinupuno ang lalagyan.

O diba? Matatawa ka talaga sa eksena!

Kaya naman pati ang mge netizen, cool na cool sa eksenang iyon ng bida!

“Lola Rumedhorse,” aliw na saad ni Gio.

“Pak with elegance pa ang pag-pour. Nakataas ang pinky finger for etiquette purposes HAHAHAHAHA JAJA,” sabi pa ng isa.

Habang ang ilan, tawang tawa sa video.

Umabot na sa 3.8 million views ang nasabing video at pinusuan na rin ng nasa 300k netizen! May kilala ka bang kasing-cool niyang tita? Mention mo na!

(MJ Osinsao)