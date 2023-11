Susunod kay Eumir Felix Marcial! Carlo Paalam, Nesthy Petecio, Irish Magno susubukang makakuha ng silya sa 2024 Paris

UMAASA ang pamunuan ng Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) na madaragdagan ang kanilang ipapadalang boksingero sa 2024 Paris Games matapos makabalik sa Summer Olympics si Tokyo Games bronze medalist Eumir Felix Marcial sa paghahanda ng mga national pug sa dalawang World Boxing Qualifier sa susunod na taon.

Matapos makasiguro ng isang kinatawan para sa Paris Olympics ay pinaplanong magpadalang muli ng ABAP ng parehong bilang na itinulak sa nagdaang 2023 Asian Games sa Hangzhou, China na nagtapos nitong nagdaang Oktubre.

Matatandaang nakuntento sa pilak na medalya si Marcial matapos mapagkasunduang ibigay ng limang hurado ang 5-0 unanimous decision na panalo kay Tuohaetaerbieke Tanglatihan ng China sa men’s under-80kgs finals sa Hangzhou Gymnasium sa Hangzhou, China.

“Line up would be pretty much the same as the Asian Games,” wika ni ABAP secretary-general Marcus Jarwin Manalo sa mensahe nito sa Abante Sports para sa mga nakalinyang boxing qualifier simula Pebrero 29 hanggang Marso 12 sa Busto Arsizio, Italy, at ang ikalawang Olympic qualifier sa Mayo 23 hanggang Hunyo 3 sa Bangkok, Thailand.

Kung pagbabasehan ang nagdaang Hangzhou Games ay nakatakdang magpadala ang national team ng siyam na boksingero na kinabibilangan nina Tokyo Olympics silver medalists Carlo Paalam na sasabak sa panibagong division na featherweight, kasama ang kapwa runner-up sa 2021 Olympic meet na si Nesthy Petecio sa paboritong under-57kgs category, Olympian Irish Magno sa women’s under-54kgs, gayundin sina dating Southeast Asian Games champion John Nobel Marvin sa men’s under-92kgs, Aira Villegs sa women’s under-50kgs, Mark Ashley Fajardo sa men’s 63.5kgs, Marjon Pianar sa 71kgs at Aaron Jude Bado sa men’s flyweight class.

Hindi pinalad pare-pareho ang mga nabanggit na boksingero sa 19th edisyon ng quadrennial meet, higit na sina Paalam at Petecio na malaki ang inaasahang magmemedalya at babalik sa Olympiad.

Noong nagdaang Tokyo Olympics ay nakapagpadala ng apat na boksingero ang Pilipinas mula kina Marcial, Petecio, Paalam at Magno.

Ang 28-anyos mula Lunzuran, Zamboanga City na si Marcial ang ika-apat na Plipino na sasabak sa Paris Games simula Hulyo 26 hanggang Agosto 11 sa susunod na taon, kasama sina world no. 2 at 2023 Hangzhou Games gold medalist Ernest John Obiena sa men’s pole vault, two-time world gymnast champion Carlos “Caloy” Yulo at Aleah Finnegan.

(Gerard Arce)