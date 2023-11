Pops, Erik, Darren pasabog sa The Eddys

Kaabang-abang ang pasabog na performance nina original Concert Queen Pops Fernandez, Prince of Pop at King of Teleserye Theme Song Erik Santos, at siyempre si Darren Espanto.

Magbibigay-kulay at ningning ang tatlo sa 6th The EDDYS o Entertainment Editors’ Choice ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd) sa November 26 (Linggo), sa Aliw Theater, CCP Complex, Pasay City.

Ang Ultimate Leading Man at award-winning actor-producer na si Piolo Pascual naman ang magsisilbing host, kasama ang premyadong aktres, at bida sa pelikulang ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ na si Iza Calzado.

Ito ay ididirek ng award-winning actor-director na si Eric Quizon at handog ng Airtime Marketing Philippines ni Tessie Celestino-Howard. Mapapanood ang delayed telecast ng awards night sa December 2 sa A2Z Channel.

Magpapatalbugan para sa Best Actress category sina Kim Chiu, Max Eigenmann, Janine Guttierez, Nadine Lustre, Heaven Peralejo, at Rose Van Ginkel.

Bakbakan naman sa pagka-Best Actor sina Elijah Canlas, Baron Geisler, Noel Trinidad, Ian Veneracion, at JC de Vera.

(Dondon Sermino)