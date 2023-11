Pisakan na naman ng utak! Wesley So unang katapat French GM Alireza Firouzja

SISIMULAN ni Super Grandmaster Wesley So ang kanyang kampanya sa Grand Chess Tour Circuit – Sinquefield Cup rapid competition ngayong araw sa Saint Louis Chess Club sa Missouri, USA.

Ipatutupad ang 10-player single round robin, makakalaban agad ni 29-year-old So si GM Alireza Firouzja ng France sa event na nakalaan ang $350,000 total prize fund.

Pagkakataon ni former Philippine Chess Team star player So na makabawi sa kabiguan nito sa katatapos na Grand Chess Tour – 2023 Saint Louis edition.

Ang ibang kasali ay sina GMs Ian Nepomniachtchi ng Russia, Maxime Vachier-Lagrave ng France, Anish Giri ng the Netherlands, Jan Krzysztof Duda ng Poland at Richard Rapport ng Romania at mga host country woodpushers na sina Levon Aronian, Leinier Dominguez at Fabiano Caruana.

Susungkitin ng magkakampeon ang $100,000, kukubrahin ng second ang $65,000, habang $48,000, $32,000, $26,000 ang third hanggang fifth placer, ayon sa pagkakasunod.

Hindi naman uuwing luhaan ang mga kasali dahil lahat ay may makukuhang cash prize na $32,000 (6th), $18,500 (7th), $16,000 (8th), $13,000 (9th) at P10,500 (10th).

Maghaharap sina Caruana at Dominguez, magkatapat sina Rapport at Nepomniachtchi habang makakalaban nina Giri at MVL ay sina Duda at Aronian sa unang sultada, ayon sa pagkakasunod.

(Elech Dawa)