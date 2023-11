WAGI ang Pilipinas nang masungkit nito ang titulong Asia’s Best Cruise Destination mula sa World Cruise Awards ngayong taon.

Idinaos ang parangal sa Dubai noong Oktubre 16 kung saan ibinida angnaging kontribusyon ng Pilipinas sa sektor ng

paglalayag.

Ilan sa mga bansang lumahok dito ay ang India, Japan, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand at Vietnam.

“The Philippines is world-renowned for its breathtaking natural beauty, pristine beaches, diverse marine life, and warm hospitality. Our archipelago of 7,641 islands offers a wide array of cruise experiences, from exploring picturesque coastlines and coral reefs to immersing in local culture and traditions,” paglalarawan ni Philippine Department of Tourism (DOT) Secretary Christina Garcia Frasco.

Ayon pa sa DOT, nakatakda pang i-welcome ng Pilipinas ang mga cruise ship sa halos 128 pantalan sa bansa na may sakay na halos 150,000 turista.

“This augurs well for our strategic objective to equalize tourism development, as we put the spotlight on lesser-known destinations by expanding our cruise tourism portfolio to include new tourism destinations in time to come. We are grateful that the country’s potential to offer exceptional cruise experiences is now acknowledgedon a global scale,” dadag pa ni Sec. Frasco.

Talaga namang basta ‘Pinas, angat sa lahat!

(Moises Caleon)