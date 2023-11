Mark Ragay, Mark Polo, Vincent Ventura sapol ginto sa World Wushu Championships

SAPOL nina wushu artist Mark Ragay, Mark Polo at Vincent Ventura ang natatanging gintong medalya ng Pilipinas matapos magwagi sa huling event ng nagtapos kahapon na 16th World Championships nsa makasaysayang Forth Worth sa Texas, USA.

Nagpamalas ng mahusay na performance ang troika nina Ragay, Polo at Ventura sa men’s duilian event, na isang taolu group competition, upang kumpletuhin ang pagwawagi ng Pilipinas sa lahat ng kulay ng medalya na may 1 ginto, 4 pilak at 1 tanso sa 16th edition ng World Wushu Championships.

Una nang nagwagi ng pilak na medalya si Agatha Wong sa taijiian para sa bansa.

Ang walong nangunang taolu athletes ay nagkuwalipika naman para sa World Cup na sina Jones Inso, Thorton Sayan, Jonhzenth Gajo at Sandrex Gaisan.

Nagwagi naman ng pilak sa sanda sina Jennifer Alipio sa women’s 48kgs, Arnel Mandal sa 52kgs at si Clemente Tabugara, Jr. sa 65kgs habang si Russel Diaz ay nakatanso sa 48kgs.

Samantala, isa pang tagumpay ang dumating sa Pilipinas nang ibigay ng world governing body sa bansa ang hosting ng susunod na World Championships na itinakda sa 2027.

Sinabi ni Wushu Secretary-General Julian Camacho na ang Pilipinas ang nag-iisang bansang nag-bid para sa hosting matapos ang huling minutong pagwi-withdraw ng isa pang kandidato.

Ang World Championships ay nilalahukan ng 1,500 atleta at opisyal mula sa 80-100 bansa.

(Lito Oredo)