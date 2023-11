Dahil mabagal ang pag-usad ng Code of Conduct (COC) sa pagitan ng China at Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), isinusulong ng Pili¬pinas na magkaroon ng sariling COC sa ibang mga bansa kaugnay sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea.

Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa kalagitnaan na sila ng negosasyon sa Vietnam at Malaysia para sa sariling COC dahil wala pa ring resulta ang COC sa China at ASEAN na ilang taon nang tinatalakay sa ASEAN summit.

Ito aniya ang nagbunsod para gumawa na ng sariling inisyatiba para magkaroon ng kalutasan sa pinag-aagawang mga teritoryo sa West Philippine Sea.

Umaasa ang Presidente na magtatagumpay ang kanilang hakbang at susuportahan ng iba pang bansa¬ sa Asya dahil ang layunin aniya nito ay mapanatili ang kaayusan sa rehiyon.

Matatandaang lantaran ang ginagawang pambu-bully at pangha-harass ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea sa paniwalang pag-aari nila ang mga teritoryong nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas.

(Aileen Taliping)