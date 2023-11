Inianunsiyo ng transport group Manibela nitong Martes na magdaraos din sila ng nationwide transport strike simula Miyerkoles hanggang Biyernes upang tutulan ang jeepney modernization program ng gobyerno.

Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na napilitan silang sumabak uli sa transport strike dahil sa kawalan ng aksiyon ng Department of Transportation (DOTr) at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa kanilang kahilingan.

“Simula bukas ang Manibela at iba nating kasamahan ay kasama na na magtitigil pasada, nationwide,” diin ni Valbuena.

“Ina-announce natin ito, hindi lang dito sa [Metro Manila], sa buong Pili¬pinas nationwide. Ang Manibela ay magtitigil pasada bilang tugon sa ating¬ hinaing na hindi po binibigyang pansin ng DOTr at LTFRB,” dagdag pa niya.

Noong Lunes ay nagsagawa rin ng tigil-pasada ang mga kasapi ng Pinagkaisang Samahan ng Tsuper at Operators Nationwide (PISTON) pero ang tatlo nilang kahilingan ay masusi pang pinag-aaralan ng LTFRB.