Malapit na bumalik sa hard court! Puso ni Roger Pogoy bumubuti kondisyon

Mga laro Miyerkoles (Smart Araneta Coliseum)

4:00pm — Terrafirma vs TNT

8:00pm — NorthPort vs NLEX

MAGANDANG balita sa TNT, malapit nang makabalik si RR Pogoy.

Na-diagnose na may heart ailment ang gunner at nabanggit ng team bago magsimula ang Season 48 PBA Commissioner’s Cup na posibleng buong conference magpapahinga.

“Medyo malapit na si Roger,” balita ni coach Jojo Lastimosa. “Last (health) bulletin from Roger, his heart, wala na siyang signs. He passed all the stress tests, then sabi ng doctors na nag-check sa kanya, instead of six months, we could probably see Roger in this conference.”

Nakapag-workout na si Pogoy sa Tropang Giga.

“We could probably see him as early as Christmas Day (vs. Ginebra),” dagdag ni Jolas.

Uunahin muna ng TNT (1-1) na pagtuunan ng pansin ang Dyip (2-1) na galing sa back-to-back wins, huli ang manipis na 113-112 victory kontra NLEX noong Sabado.

Hindi lang sigurado kung makakalaro sa Terrafirma sina Juami Tiongson at Kemark Carino na parehong may sakit.

May groin injury din si Thomas de Thaey.

Inaasahang mamumuno sa atake ng Dyip si Javi Gomez de Liano na bumomba ng career-high 31 points kontra Road Warriors.

Isa pa si Stephen Holt na nagpakita ng 21 points, 6 rebounds at 6 assists noong huli.

“Kung titignan mo credentials niya, this guy is a legit player,” puna ni Lastimosa sa top rookie ng Dyip.

(Vladi Eduarte)