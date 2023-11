Kyle nagpasilip ng ‘karug’ sa IG

Dahil sa pa-crop top ni Kyle Echarri, ang dami na namang nagkasala ang mga mata, ha!

At biruan nga nila, minus pogi point sa langit ang mga nag-zoom.

Eh kasi, hindi mo naman talaga maiiwasan ang hindi mag-zoom, lalo na at ang sariwang-sariwa, batang-bata na si Kyle ang nagpasilip ng ‘karug’ niya sa social media, ha!

Ang bongga ng pa-crop top ni Kyle, na talagang tinaas pa niya ang dalawang kamay, na pinatong sa ulo, kaya mas lalong tumaas ang suot na t-shirt.

At siyempre, kanya-kanyang zoom ang lahat. Gusto nga nilang masigurado kung malago na rin, o may pa-pubic hair na si Kyle, ha!

Aliw rin ang komento ng mga kaibigan, katrabaho niya sa ‘Senior High’ tulad ni JK Labajo, na nagpaulan talaga ng mga apoy na emoticon.

At reaksyon lang ni Kyle kay JK, “Bored nasad ni siya no!”

May mga nag-request na sana ay sabay-sabay mag-crop top sina Kyle, JK at Elijah Canlas, para mas bongga.

Chika naman ni Leon Barretto, “My shirt when it was in the dryer for too long.”

May mga gusto namang sumunod sa eksena ni Kyle, na sabi nga, “Ita-try ko ‘yan, ha!” na sinagot ng aktor na, “Aantayin ko ‘yan.”

Pero `yun nga, may paalala ang iba sa mga nag-zoom ng mga photo na `yon ni Kyle.

“Sa mga nag-zoom, lagot kayo sa langit.”

“Hoy Kyle, nagkakasala ang mga mata ko. Nag-automatic mag-zoom.”

“Ansarap naman ng karug ni Kyle.”

“Nag-zoom ako, nag-iba pakiramdam ko.”

“Ang hot mo Kyle. Sana ako na lang ang top.”

Well, nagbi-binata na nga si Kyle, at sa totoo lang, super aggressive, at medyo teaser nga ang datingan niya ha!

Naku, abang pa kayo ng ilang taon, at sure ako, mas mangangabog ang mga paandar ni Kyle, hindi lang sa social media, kundi pati na rin sa pelikula o teleserye.

(Dondon Sermino)