Kathryn never nagtaray sa mga faney

A very good girl talaga si Kathryn Bernardo. Muli na namang nag-trending ang video na nagpapakita ng kabaitan ni Kath sa kanyang mga fan.

Pagdating ng Asia’s Phenomenal Superstar sa studio kung saan kukunan ang Christmas advertising campaign niya with Sarah Geronimo, Anne Curtis, at Alden Richards para sa isang online shopping app ay nakita niya ang mga faney na matiyagang naghihintay sa kanya kahit umuulan na.

Napansin ng aktres na lumalakas ang ulan kaya siya na mismo ang nag-aya sa mga ito na magpa-picture na agad sa kanya bago pa man tuluyang lumakas ang ulan at para na rin makauwi na ang agad ang mga supporter niya.

Super appreciated ng fans ang concern sa kanila ng paboritong aktres. Tuwang-tuwa sila at hindi expected na gagawin iyon ni Kath kasi willing naman daw silang maghintay matapos ng trabaho nito.

Nag-request lang si Kathryn sa fans na huwag munang ilalabas ang photo online kasi suot na ni Kath ang chrome pink mini dress na gagamitin sa nasabing ad campaign at para hindi ‘yon ma-preempt.

Nangako naman ang mga faney na ilalabas lang nila ang photos at video ‘pag nailabas na ng nasabing brand ang star-studded campaign na ‘yon.

Hirit nga ng netizens, sana raw gayahin ng mga malditang young actress si Kath, na down-to-earth pa rin at never nagtaray sa fans sa kabila ng kanyang tinatamong success.

‘Yun na!