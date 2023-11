Jonah Sabete ibinalik ningas ng Petro Gazz

BUKOD sa pangunguna sa opensiba ay nagpamalas rin ng matinding floor defense si heavy-hitter Jonah Sabete upang isalba ang Petro Gazz Angels sa mabibigat na hambalos ng sariwang koponan na Farm Fresh Foxies sa fourth set, 25-22, 19-25, 25-16, 26-24, upang tuldukan ang apat na sunod na pagkalugmok sa unang ratsada ng mga laro nitong Martes sa 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Kumamada ng kabuuang 21 puntos mula sa 16 atake kabilang ang tatlong blocks at dalawang aces ang 5-foot-5 outside spiker na nagmula sa Bulacan State University na sumalo rin ng 10 excellent digs upang dalhin sa 5-4 kartada ang Petro Gazz para sa solo sixth place.

Sumegunda naman si Soltones sa 16 puntos mula sa 13 atake kabilang ang 12 excellent receptions, habang nag-ambag rin sina Aiza Maizo-Pontillas ng 13 points at 12 receptions at tig-10 puntos sina Marian Buitre at Kecelyn Galdones.

Namahagi naman ng 22 excellent sets si Djanel Cheng kasama ang tatlong puntos.

Patuloy namang nanguna para sa Farm Fresh si league-leading scorer Trisha Gayle Tubu sa 20 puntos mula sa 18 atake at tig-isang ace at block, kasama ang siyam na excellent digs.

Bumanat din ng kontribusyon sina Rizza Cruz at Samantha Nolasco sa tig-11 puntos, habang mayroong game-high 23 excellent sets si Louie Romero na bumagsak ang pwestuhan sa 1-8 kartada.

“Lagi ko naman sinasabi sa sarili ko na magtrabaho lang ako, sundin ko lang iyung sinasabi ng coaches ko and siyempre mas lalo na iyung system ni coach na kailangang kapag nagka-error kailangang pumuntos ulit. Ang laking bagay na ang laki ng tiwala ni (Djanel) Cheng sa amin sa mga wing spiker niya,” pahayag ni Sabete.

(Gerard Arce)