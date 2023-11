Jayson Tatum dinaga sa huling foul throw, Miles Bridges iniligtas Hornets vs Celtics

NAHULOG sa net ang 3-pointer ni Miles Bridges 6 seconds na lang sa orasan at nilusaw ng Charlotte Hornets ang 45 points ni Jayson Tatum para hiyain ang dumayong Boston Celtics 121-118 Lunes ng gabi.

Sa nakumpletong come-from-behind victory, natagpas ang six-game home losing streak ng Hornets na naiwan ng 18 bago nag-rally. Naputol din ang six-game winning streak ng C’s.

Humarabas ng 36 points, 9 rebounds, 8 assists si LaMelo Ball para sa Charlotte. Umayuda ng 20 points si Gordon Hayward, may 18 points, 16 rebounds, 3 blocks si center Mark Williams at tumapos si Bridges ng 14 points, 15 rebounds at 5 assists.

Mula sa labas ng arc ay 7-for-15 si Tatum, may 13 rebounds at 6 assists pa pero mintis ang panabla sanang free throw matapos ma-foul pagbitaw ng 3-pointer 5 ticks na lang. Naipasok niya ang first two bago sumablay sa pangatlo.

“I couldn’t believe he missed that one, but we got the win and that is all that matters,” ani Bridges.

Pagkatapos ng mintis ni Tatum, finoul ng Celtics si Hayward na kalmadong nagsalpak ng dalawang charities para selyuhan ang panalo.

(Vladi Eduarte)