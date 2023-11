Jayda, Johnny Orlando bagay na magdyowa

Ang daming kinilig sa Instagram story ni Jayda Avanzado, na kasama niya ang Canadian singer, songwriter, actor, and YouTube sensation na si Johnny Orlando.

Well, si Johnny nga ang tipo ng actor, singer, na kagigiliwan ng mga dalagita, na super guwapo nga, at fresh na fresh pa talaga.

Una siyang nakilala sa YouTube dahil sa mga cover songs na ginagawa niya. Lumabas din siya sa pelikulang ‘Fading Light’ noong 2015, at pati na sa ‘Glowbies’.

Isa nga siyang accomplished singer and internet personality na mula Toronto, Ontario.

At yes, nagpunta siya sa Pilipinas para mag-concert noong November 20. At doon nga sila nagkita ni Jayda, ha!

At siyempre, binalita na ni Jayda na abangan ang collaboration nila, ha! I’m sure, mapapanood `yon sa kani-kanilang YouTube channel.

At yes, ang daming nagsasabi na bagay na magdyowa ang dalawa, ha! Bongga!

Anyway, busy nga si Johnny sa ‘The Ride: Live on Tour’ at nilibot nga niya ang Asia, ha!

Una siyang nag-perform sa Tokyo, Japan noong November 16, at nagpunta agad siya ng Taipei noong November 18.

Sa Manila nga siya noong November 20, at agad din siyang pupunta sa Seoul Korea ngayong November 22.

Siyempre, pupunta rin siya sa Bangkok Thailand (November 25), at dadayo rin siya sa Kuala Lumpur (November 27). At nasa Singapore naman siya on November 28.

Bongga, di ba? Ang busy ng batang singer-actor na ito.

At bongga rin kasi siya mag-perform, na naghuhubad, o naka-topless, ha! Kaloka!

(Dondon Sermino)