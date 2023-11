Jaguar inangkin korona sa 3YO Colt Mile Race

IPINAMALAS ng kabayong si Jaguar ang kanyang bagsik sa pista matapos manalo sa MARHO Breeders 3-Year-Old Colt Mile Race nitong Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Ginabayan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate, ipinuwesto nito si Jaguar sa pang-apat habang naglulutsahan sa unahan sina Save My Savings, Sonic Clay at Noble Touch.

Papasok ng far turn ay lumapit na sa unahan si Jaguar kaya naman bago sumapit ng home turn ay nakuha na nito ang unahan.

Lumayo na nang tuluyan si Jaguar sa rektahan, umabante ito ng anim na kabyo kaya naman magaan nitong tinawid ang meta.

Inirehistro ni Jaguar ang tiyempong 1:40.6 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si JM Arroyo ang P600,000 premyo.

Nakopo ng may-ari ng second placer na si Open Billing ang P225,000, tersero si Sonic Clay na may katumbas na premyong P125,000 habang pang-apat si Save My Savings na may P50,000 para sa owner nito.

(Elech Dawa)