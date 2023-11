Isabelle Daza nakalikom ng P1M donasyon para sa kasambahay na nabulag

Ang daming naluha, pero super na-good vibes sa ginawa ni Isabelle Daza, anak ni Gloria Diaz, sa kasambahay na nabulag, si Nanay Elvie Vergara.

Makikita sa Instagram ni Isabelle ang pag-turn over niya sa cheke na umabot sa isang milyon piso, na mula sa sama-samang donasyon ng mga kaibigan, tagahanga niya, ha!

Sa simula ay makikita na agad si Aling Elvie na masaya nang marinig niya ang boses ni Isabelle, na sabi nga niya ay isa sa mga idol niya.

“Finally was able to give the money to Elvie Vergara herself. A total of ₱1,000,000 in a Manager’s check…To those who donated you have helped change a life and thank you for trusting me that I wouldn’t scam you lol,” sabi ni Isabelle.

Maririnig din ang mensahe ni Isabelle kay Aling Elvie, na para sa medical needs, at sa mga pangangailangan niya sa hinaharap.

“Sa lahat ng mga pinagdaanan mo po, napakahirap ng buhay. Isang milyong piso para sa iyo,” sabi pa ni Isabelle.

Nagpasalamat si Isabelle sa mga kaibigan, followers niya na tumulong sa kanya para makalikom ng ganun kalaking halaga.

“Kung hindi dahil sa kanila… may mga nag-donate ng P30, na `yun lang ang kaya nila,” saad pa ni Isabelle.

Kanya-kanyang pasasalamat, papuri ang mga netizen sa ginawa ni Isabelle kay Aling Elvie, na sa totoo lang, ay hindi naman talaga niya personal na kilala.

“Aww, Belle. Thanks for giving us the opportunity to help. You have the gift of getting everyone together to do good,” sabi ni Cristalle Belo.

“This made my day,” sey ni Ruffa Gutierrez.

“You have such a big heart. God bless you more,” hirit ni Marjorie Barretto.

“You’re so many people answered prayer Belle,” sabi naman ni Jesse Wilson.

“God bless your heart,” sambit ni Lala Flores.

Well, kung lahat ng mga celebrity ay ginagamit sa mabuti ang kanilang platform, o kung sa paano sila makakatulong, mas marami sanang masaya sa mundo.

(Dondon Sermino)