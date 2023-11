Ikinukunsidera Paris Olympics! Alex Eala kursunada maglevel-up sa 2024

PINAG-AARALAN ng kampo ni 2022 US Open Junior women’s champion at 19th Hangzhou Asian Games double bronze medalist Alexandra “Alex” Eala ang mas malaking torneo sa susunod na taon matapos nitong kumpletuhin at selyuhan ang kampanya ngayong taon sa pagwawagi sa ikalawang pwesto sa ITF Kyotec Open sa Petange, Luxembourg sa Germany.

Ito ay matapos na kilalanin at pasalamatan mismo ng Rafa Nadal Academy ang mga nakamit na tagumpay ng 18-anyos na Globe Ambassador at dati nitong iskolar na si Eala sa pagbitbit sa kalidad at kahusayan sa paglalaro ng sport na tennis.

Hindi binanggit ng akademya ang plano ng kampo ni Eala bagaman una nang sinabi ng 32nd Southeast Asian Games triple bronze medalist na si Eala na nais nitong makatuntong at makapaglaro sa prestihiyosong Olimpiada.

“Runner-up in Petange! the 2023 season for @alex.eala comes to an end. Congratulations for the goals accomplished and for your daily work! We are sure that 2024 will be Amazing!,” post ng tennis academy sa social media.

Sa kabuuang 45 laban na napanalunan ni Eala, nagawa nitong magwagi ng dalawang titulo sa International Tennis Federation (ITF) Tour, dalawang runner-up at dalawaas pangatlong pwesto.

Dagdag pa sa nakamit na tagumpay ng kasalukuyang World No. 204 na si Eala ang pagwawagi nito sa makasaysayan na dalawang tansong medalya sa kada apat na taong Asian Games.

(Lito Oredo)