Herlene, Rufa Mae nagpatalbugan mag-English

Ang daming naaliw sa guesting ni Herlene Budol sa YouTube channel ni Rufa Mae Quinto. Kaaliw dahil si Herlene ang nag-intro ng content na `yon, dahil umihi raw si Rufa Mae.

Eh, gayang-gaya naman ni Herlene si Rufa Mae. At naniniwala naman sila na parang pareho rin sila.

“Masaya ako na may nagsasabi na si Herlene raw ang next Rufa Mae, o parang ako raw siya. Eh kasi, maganda naman siya!” sabi ni Rufa Mae.

Description ni Herlene, si Rufa Mae raw parang laging nagsu-swimming, na malikot nga ang katawan at mga kamay.

At siyempre, isa sa mga ginawa nila ay tinuruan ni Herlene si Rufa Mae na rumampa.

Pero, ang pinakabongga nga ay ang pagta-translate nila ng mga salitang Tagalog sa English. Pagalingan nga silang dalawa sa pagta-translate.

At siyempre, kuwelang-kuwela ang interview ni Rufa Mae kay Herlene na in English nga, ha!

Tinanong nga ni Herlene si Rufa Mae kung naniniwala ba siyang bobo siya.

“Hindi ka bobo. Basta mabait at matiyaga, okey na `yon!” sabi ni Rufa Mae.

So, bobo nga si Herlene?

“Okey lang maging bobo. Ako nga si Boobay, di ba?” sabi pa ni Rufa Mae.

Nakaisip din sina Rufa Mae, Herlene ng talk show na ‘The Bash’ sa tulong ni Alex Gonzaga.

“Tapos lahat ng guest natin mga basher. Lahat sila itatapon sa bashura! Hahahaha!” sey pa ni Rufa Mae.

Well, dahil sa kuwelang vlog na `yon ng dalawa, ang dami talagang nagwi-wish, request na pagsamahin sila sa isang show. Na okey nga ang talk show, at keri nga ang ‘The Bash’, ha!

At siyempre, may payo rin si Rufa Mae kay Herlene na magpahinga muna sa mga beauty pageant.

“Magdasal ka lagi, at mamili ng mga masarap kausap. Mag-review ka, mag-enjoy ka in life, at maging mabuting tao. At please, ‘wag niyo na pong i-bash si Herlene, dahil mabuti siyang tao!” sabi pa ni Rufa Mae.

Anyway, mapapanood si Herlene sa ‘Black Rider’ na bida si Ruru Madrid.