Fan meeting ni Mackenyu konti tao

Patok sa Pinoy fans ang mga fan meetings ng mga Thai and South Korean idols.

Parating puno ang mga venue ng mga Thai and South Korean fan meetings, pero kabaligtaran ito sa naganap na fan meeting ng Japanese actor na si Mackenyu.

Una siyang nakilala sa live-action film adaptation ng animé na ‘Rurouni Kenshin: The Final’, kung saan ginampanan niya ang role ng kontrabida na si Yukishiro Enishi

Pero mas sumikat si Mackenyu nang bigyang buhay niya ang character ni Roronoa Zoro sa original live adaptation series ng Netflix na ‘One Piece’ kung saan very heartthrob ang naging appeal niya.

Dahil sa pagiging guwapo at makisig ay nagkaroon siya ng maraming fans, pero hindi pala iyon sapat para mapuno niya ang SM Mall of Asia Arena para sa kanyang fan meeting na ‘This Closer To You Mackenyu’.

Wala ngang tao sa lower box, upper box, at gen ad ng SM Mall of Asia Arena at maski nga ang VIP at SVIP seats na unang napupuno ay marami ring bakante

Well natuloy naman ang event kahit konti lang ang nanood na ang ilan pa sa mga iyon ay complimentary tickets, ha!

Sey ng ilang fans, fresh pa lang ang success ng ‘One Piece’ at hindi dapat sa ganun kalaking venue ito ginanap.

Nakaapekto rin daw ang paglahok nito sa Manila Pop Culture Convention 2023 na naganap lang sa isang mall.

May ilang fans din ang nagreklamo na ang laki ng binayad daw nila pero hindi sila nakapag-picture ng malapitan sa actor hindi katulad sa iba na hindi ganun kalayo sa kanila ang kanilang iniidolo.

Well, nakakalungkot nga ang nangyari, pero dapat tiyakin muna ng fans sa fan meeting promoter kung ano ang exact perks na makukuha nila bago sila bumili ng tickets para hindi sila magsisi at magreklamo, ‘noh?!

‘Yun lang!