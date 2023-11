Ex-‘Gaw,” 2 pa nabitag sa boga, bala

ARESTADO ang isang dating barangay kagawad at dalawang iba pa matapos silang mabitag at makumpiskahan ng mga ilegal na baril at bala sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) noong Lunes sa Cotabato City.

Kinilala ang mga nadakip na sina Tokan Salik Mamamlangkas, 42 anyos, dating kagawad ng Barangay Rosary Heights ng lungsod, Aljarem Sansaluna, 23 anyos at Alinor Sansaluna Silongan, 21-anyos.

Sa ulat, halos tatlong buwan na sinusubaybayan ng mga awtoridad ang galaw ng mga suspek bago nila ito nahuli sa entrapment operation ng mga tauhan ng CIDG Regional Field Unit ng Bangsamoro Autonomous Region (RFU-BAR) sa Santan st., Rosary Heights 7, Cotabato City bandang alas-dos nang tanghali.

Nauna rito’y nakuhang makipag-transaksyon ng isang undercover agent ng CIDG sa mga suspek para makabili sa mga ito ng baril.

Narekober sa mga suspek ang isang unit 5.56mm rifle, dalawang 45 caliber pistol, mga bala at magazine, cellphone, gamit ng mga ito na Toyota Fortuner at P200,000 na boodle money.

Sinabi ng mga awtoridad na mailap ang mga suspek hanggang nagtagumpay silang mapakagat ang ang mga ito sa deal ng isang undercover agent ng CIDG.

Nakakulong ang mga suspek sa CIDG RFU detention cell habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa mga ito.

(Edwin Balasa)