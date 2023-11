Kinastigo ni da¬ting Pangulong Rodrigo Duterte ang Kongreso matapos siyang pitikin na idinadawit ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa isyu ng politika sa bansa.

Naunang sinabi ni House Majority Leader at Zamboanga City District Representative Manuel Jose ‘Mannix’ Dalipe na hindi dapat isinasali ni Duterte ang AFP at PNP sa isyu ng politika sa bansa.

Ito’y matapos takutin ni Duterte ang Kongreso na bantayan ang kilos ng AFP at PNP dahil pinipilit silang mag-contribute sa kanilang suweldo gayung pasasa naman ang mga kongresista sa budget.

Ayon sa dating Pa¬ngulo, hindi dapat ma¬ging balat-sibuyas ang mga kongresista kung nakapagsalita siya laban sa Kongreso dahil isa siyang taxpayer.

“Do not be so onioned skinned. We have every right to ask or demand or see where are the money of the people. Kayong nandiyan you hold a public office, do not be lecturing on me,” giit ni Duterte.

Hinala rin ni Duterte, nagbibigay ng pondo ang Kongreso sa mga komunista kaya marapat lamang na makita ng publiko ang kanilang mga gastos.

“Open the books, iyan ang gusto kong tingnan kung magkano na ang nakuha ninyo sa gobyerno thru sa Speaker na naibigay sa kamay ninyo. Gusto naming tingnan, well, binigay ninyo sa NPA,” ani Duterte.