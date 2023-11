Babalik sa politika si dating Pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte at tatakbong senador o bise presidente kapag na-impeach ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte-Carpio.

Ito ang inihayag ng dating Pangulo sa kanyang ‘Gikan sa Masa, Para sa Masa’ program sa telebisyon kaugnay ng niluluto umanong impeachment ng Kongreso sa Pangalawang Pangulo.

Ayon sa dating Presidente, kahit matanda na siya at nagretiro na sa politika, babalik ito kapag itinuloy ng mga politiko ang planong pagpapatalsik sa kanyang anak.

“Alam mo ‘pag ginawa ninyo ‘yan, babalik ako sa politika. Mapilitan ako, it’s either I run for senator or I will run for vice president maski matanda na ako,” diin ni Duterte.

Ang eleksiyon sa pagka-senador ay sa 2025 na, habang ang halalan sa pagka-bise presidente ay sa 2028 pa kung saan magiging 83-anyos na noon si Duterte.

Sa ngayon aniya ay hindi pa sasakit ang ulo ng mga kritiko ng kanyang anak subalit kapag dumating na ang panahon ng eleksiyon ay lalabas ang mga hindi dapat malaman.

Sinabi ni Duterte na walang mawawala sa kanya dahil nagretiro na ito sa politika at wala ring magi¬ging problema kung si VP Sara ang magiging susunod na Presidente ng bansa.

“I do not lose anything, I’m retired. Pero pagkadumating ‘yan buhay pa ako, wala pa akong dementia, kung si Inday ang presidente okay lang,” dagdag ni da¬ting Pangulong Duterte.

Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na hindi siya papayag na mapatalsik sa pamamagitan ng impeachment si VP Duterte.

(Aileen Taliping)